Пекин, , 03:31 — REGNUM Розничные интернет-продажи в Китае сохранили устойчивый рост в первом квартале года, поскольку экономика еще больше оправилась от последствий COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

В период с января по март розничные продажи в Интернете выросли на 29,9% в годовом исчислении до 2,81 трлн юаней (около $434,5 млрд), согласно данным, опубликованным Министерством торговли КНР.

Средний рост розничных продаж в Интернете в первом квартале за последние два года составил 13,5%, если верить предоставленным данным.

Розничные продажи в сельской местности достигли 439,79 млрд юаней, увеличившись на 35,3% по сравнению с предыдущим годом и приведя к среднему росту в первом квартале в годовом исчислении на уровне 14,7% в последние два года.

Онлайн-продажи сельскохозяйственной продукции за тот же период составили 105,58 млрд юаней, что представляет собой рост в годовом исчислении на 4,9%, говорится в сообщении министерства.