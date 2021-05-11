Красноярск, , 03:30 — REGNUM Обанкроченный почти десять лет назад Красноярский химический государственный комбинат «Енисей» снова отсудил у Минпромторга России крупную сумму в качестве расходов на содержание шламонакопителя, изъятого из оборота. Красноярский арбитраж обязал ведомство выплатить 65,5 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дело слушалось с августа 2020 года. Третьим лицом в нём проходил Минфин России.

«Истцом указано, что конкурсным управляющим было установлено, что у предприятия имеется имущество, изъятое из оборота — гидротехническое сооружение шламонакопитель, участвовавшее в производстве порохов и твёрдого ракетного топлива», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что объект является собственностью Российской Федерации.

В целом с министерства на содержание шламонакопителя взыскали 65 544 956 рублей 43 копейки.

Напомним, до этого с ведомства взыскали 65 млн рублей на эти же цели, а 3 июня 2021 года будут рассмотрены претензии на 70,05 млн рублей.

Также в середине апреля 2021 года «Енисей» через суд добился признания права хозяйственного ведения на восемь объектов.