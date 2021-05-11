Минпромторг РФ тратит миллионы на изъятый из оборота опасный объект
Красноярск, 11 мая, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Обанкроченный почти десять лет назад Красноярский химический государственный комбинат «Енисей» снова отсудил у Минпромторга России крупную сумму в качестве расходов на содержание шламонакопителя, изъятого из оборота. Красноярский арбитраж обязал ведомство выплатить 65,5 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Дело слушалось с августа 2020 года. Третьим лицом в нём проходил Минфин России.
В целом с министерства на содержание шламонакопителя взыскали 65 544 956 рублей 43 копейки.
Напомним, до этого с ведомства взыскали 65 млн рублей на эти же цели, а 3 июня 2021 года будут рассмотрены претензии на 70,05 млн рублей.
Также в середине апреля 2021 года «Енисей» через суд добился признания права хозяйственного ведения на восемь объектов.
Для справки: предприятие «Енисей» создано в марте 1989 года и находится в ведении Министерства промышленности РФ. С января 2011 года ФГУП является банкротом.