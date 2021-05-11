Кейптаун, , 03:23 — REGNUM Не менее семи человек стали жертвами массового дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза в ЮАР, 10 мая сообщил портал news24 со ссылкой на представителя службы скорой медицинской помощи.

Кроме того, по меньшей мере 30 человек пострадали. На дороге столкнулись бензовоз, автобус и несколько легковых автомобилей. При этом произошел взрыв, который привел к пожару.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в центральной части Кот-д'Ивуара при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем погибли не менее 17 человек и 14 пострадали.

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