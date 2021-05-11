Пекин, , 03:17 — REGNUM Пищевая промышленность Китая продолжила уверенный рост с точки зрения производства и продаж в первом квартале года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

По данным министерства, добавленная стоимость основных производителей продуктов питания выросла на 17,4% в годовом исчислении за этот период, а добавленная стоимость переработчиков побочных продуктов сельского хозяйства выросла на 15,2% в годовом исчислении.

Розничные продажи в отрасли показали быстрый рост в первые три месяца, при этом продажи зерна, масла и продовольственных товаров выросли на 10% в годовом исчислении до 414,44 млрд юаней (около $64,08 млрд).

Розничные продажи в секторе напитков выросли на 35,7% в годовом исчислении до 64,43 млрд юаней, в то время как продажи в табачном и алкогольном секторе увеличились на 44,9% в годовом исчислении до 121,32 млрд юаней.