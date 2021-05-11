Красноярск, , 03:21 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 108 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 71 442. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,2%. Из 108 случаев заражения в краевой столице был зафиксирован 51 (темп прироста 0,2%), в Канске и Лесосибирске — по шесть, Дивногорске и Минусинске — по пять, в Ачинске и Назарово — по три. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Каратузском — пять, Сухобузимском — три человека.

Умерли в регионе за сутки восемь пациентов с COVID-19, с начала эпидемии — 3596. Выздоровели за сутки 100 человек, за всё время — 65 789.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 2985 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 650 566.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за последние сутки выявили 107 случаев заражения новым коронавирусом.

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