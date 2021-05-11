Пекин, , 03:15 — REGNUM По данным Китайской ассоциации черной металлургии, в первом квартале текущего года прибыль крупнейших металлургических компаний страны резко возросла, сообщает агентство Синьхуа.

По данным ассоциации, за первые три месяца текущего года прибыль крупнейших металлургических компаний страны выросла на 247,44% в годовом исчислении до 73,4 млрд юаней (около $11,35 млрд).

Выручка от продаж предприятий достигла 1,54 трлн юаней, что на 52,28% больше в годовом исчислении. Резкий рост в основном обусловлен низкой базой сравнения за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ассоциации.