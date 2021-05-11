Пекин, , 03:14 — REGNUM Разделительную линию на вершине Эвереста в связи с угрозой распространения COVIDD-19 установят власти Китая. Об этом 11 мая сообщает Agence France-Presse.

Решение о разделении вершины Эвереста было принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 среди альпинистов в базовом лагере в Непале. Эверест находится на границе Китая и Непала, при этом КНР принадлежит северный склон. Альпинистам с китайской стороны будет запрещено контактировать в альпинистами, совершающими подъём со стороны Непала. Кроме того, альпинистам будет запрещено прикасаться к объектам, установленным на вершине горы.

Отмечается, что вершина Эвереста представляет собой покрытый снегом купол, на котором могут находиться не более шести человек одновременно. Для совершения подъёма на вершину альпинистам приходится выстаивать очереди.

Китайские альпинисты разместят на вершине горы разделительную линию. Пока неясно как китайские власти будут обеспечивать соблюдение данного закона на вершине Эвереста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановлении международного и внутреннего авиасообщения в Непале в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Индии.

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