Шанхай, Китай, 11 мая 2021, 03:12 — REGNUM Под мелодичное пение студентов из Китая и Индии по видеосвязи был проведен поэтический концерт, посвященный 160-летию со дня рождения известного индийского поэта Рабиндраната Тагора, сообщает агентство Синьхуа.
В мероприятии, прошедшем 8 мая, приняли участие учащиеся Шанхайской средней школы Цзиньюань (SJSHS) и ее сестринской школы, Индийской международной школы Тагора (TIS).
На мероприятии китайские студенты декламировали шедевр индийского гиганта «Цветок Чампа» на двух языках, в то время как индийские школьники предложили исполнение стихотворения «Там, где ум лишен страха», а некоторые переработали его в песню.
Вице-президент Шанхайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Цзин Ин выразила сочувствие по поводу того, что преподаватели и студенты TIS вынуждены оставаться дома, чтобы обуздать распространение COVID-19.