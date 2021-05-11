Шанхай, Китай, , 03:12 — REGNUM Под мелодичное пение студентов из Китая и Индии по видеосвязи был проведен поэтический концерт, посвященный 160-летию со дня рождения известного индийского поэта Рабиндраната Тагора, сообщает агентство Синьхуа.

В мероприятии, прошедшем 8 мая, приняли участие учащиеся Шанхайской средней школы Цзиньюань (SJSHS) и ее сестринской школы, Индийской международной школы Тагора (TIS).

На мероприятии китайские студенты декламировали шедевр индийского гиганта «Цветок Чампа» на двух языках, в то время как индийские школьники предложили исполнение стихотворения «Там, где ум лишен страха», а некоторые переработали его в песню.

«Пользуясь возможностью отметить 160-летие Тагора, мы рады снова встретиться по видеосвязи, особенно в то время, когда Индия борется с пандемией. Наша забота друг о друге стала сильнее, и наши сердца стали ближе», — сказал, президент SJSHS Чжи Хунсу.

Вице-президент Шанхайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами Цзин Ин выразила сочувствие по поводу того, что преподаватели и студенты TIS вынуждены оставаться дома, чтобы обуздать распространение COVID-19.

«Поэзия Тагора может открыть наше сердце и разум, и рука об руку мы сможем вместе преодолеть трудности», — сказала она.