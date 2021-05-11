Пекин, , 03:08 — REGNUM Судостроительная промышленность Китая продемонстрировала высокие результаты в первом квартале года, сохранив при этом большую мировую долю с точки зрения объема завершенных работ, а также новых и удерживаемых заказов, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, объем завершения строительства судов в Китае, вырос на 39,8% в годовом исчислении до 9,79 млн тонн дедвейта за первые три месяца, заняв 43,4% от доли мирового рынка.

Объем новых заказов на строительство судов вырос на 251,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,2 млн тонн, что составляет 47,4% от доли мирового рынка.

Объем удерживаемых заказов, снизившийся на 1,4% в годовом исчислении до 78,48 млн тонн к концу марта, занял 44,6% от доли мирового рынка.