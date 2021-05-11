Брюссель, , 03:07 — REGNUM Менее 50 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca было передано Евросоюзу после заключения соглашения о поставках, 10 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию властей ЕС.

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При этом, согласно договоренностям, до конца июня 2021 года фирма должна поставить в ЕС 300 млн доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая агентство Reuters распространило информацию о том, Еврокомиссия не будет заключать дополнительный контракт с AstraZeneca на поставки вакцины от COVID-19 на второе полугодие 2021 года.

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