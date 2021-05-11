Сургут, Югра, , 03:05 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) генеральный директор ООО «Югорская промышленная корпорация» дисквалифицирован за незаконные действия при банкротстве. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Установлено, что в отношении ООО «Югорская промышленная корпорация» была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.

В нарушение федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» генеральный директор ООО не передал необходимые документы временному управляющему.

По факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). И Арбитражный суд ХМАО дисквалифицировал гендиректора на шесть месяцев.