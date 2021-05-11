Москва, , 03:04 — REGNUM Упрощенную судебную процедуру возврата средств пострадавшим от действий кибермошенников предложили использовать в Центральном банке России. Она не потребует привлечения истца и ответчика, сообщил 11 мая представитель регулятора.

«Мы хотим, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счёте, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке», — объяснил в комментарии «Известиям» заместитель начальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычёв.

Работа над соответствующим проектом закона, по его словам, ведётся в настоящее время. Кроме ускорения возврата средств, авторы инициативы планируют увеличить долю возврата похищенных денег. По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) в прошлом году возместить пострадавшим удалось всего 11,3% от похищенных средств.

Напомним, дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников Центробанк планирует подготовить к 1 июля 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

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