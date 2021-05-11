Пекин, , 03:03 — REGNUM Продажи тяжелых грузовиков в Китае достигли рекордного месячного максимума тринадцатый месяц подряд в апреле, сообщает агентство Синьхуа.

По оценкам китайского поставщика информационных услуг в области автомобильной промышленности, сайта cvworld. cn, в прошлом месяце в Китае было продано в общей сложности 200 000 тяжелых грузовиков, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Этот показатель был на 13% ниже, чем в марте, говорится на сайте. За первые четыре месяца этого года продажи тяжелых грузовиков подскочили на 57% в годовом исчислении до более чем 730 000 единиц.

Ежегодные продажи тяжелых грузовиков составили около 1,62 млн единиц в 2020 году, увеличившись на 38% по сравнению с 2019 годом, достигнув рекордного уровня во всем мире.