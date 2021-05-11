Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Арбитражный суд Дальневосточного округа подтвердил решения судов нижестоящих инстанций, которые отказали Росрыболовству в расторжении договора о закреплении доли квоты добычи терпугов в размере 3,279%. Срок действия договора с ООО «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» рассчитан на период до 31 декабря 2033 года, а ведомство добивалось досрочного расторжения, указав, что квоты в прошлые годы не освоены. Суды оставили договор в силе, отказав в удовлетворении иска, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

В иске фигурировал договор от 2018 года, в котором закреплялась доля квоты на вылов терпугов в исключительной экономической зоне Российской Федерации — Каспийском море (в Петропавловско-Командорской подзоне). Размер квоты был определен на уровне 3,279% «со сроком действия договора с 01.01.2019 по 31.12.2033 год».

Федеральное агентство по рыболовству заявило, что вылов ресурсов «в течение двух лет (2017, 2018 годы) осуществлен ответчиком в объеме менее 50% выделенных квот».

Судья отметил, что нарушения, допущенные ответчиком, были в 2017—2018 годы, когда действовал договор от 2009 года, и «не могут быть основанием для расторжения договора 2018 года, так как на момент указанных нарушений договор 2018 года отсутствовал».

Напомним, в апреле 2021 года также было прекращено производство по банкротному делу, инициированному налоговой службой в отношении «Сокры». Ответчик заявил, что у него отсутствует долг, превышающий 300 тыс. рублей. УФНС также уточнило, что к дате слушаний претензии были всего на 4,1 тыс. рублей, которые являлись пени.