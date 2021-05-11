Красноярск, , 03:04 — REGNUM Во вторник, 11 мая, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +18…+20 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 11 на 12 мая ожидается до +5…+7 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В среду, 12 мая, в Красноярске до +16…+18 °C днём и +3…+6 °C ночью, небольшая облачность, без осадков.

В четверг, 13 мая, в Красноярске ожидается до +17…+18 °C днём. Ночью — до +5…+8 °C. Без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 мая на юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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