Пекин, , 03:00 — REGNUM В Китае наблюдался устойчивый рост мощностей в области возобновляемых источников энергии в первом квартале года, показали данные Национального управления энергетики КНР, передает агентство Синьхуа.

По данным на конец марта, установленная мощность возобновляемых источников энергии в стране составила 948 млн кВт. Мощность ветровых и солнечных электростанций достигла 287 млн кВт и 259 млн кВт соответственно.

Установленная мощность гидроэнергетики составила 371 млн кВт, в то время как мощность биомассы достигла 31,49 млн кВт. В первом квартале в стране было произведено 475,47 млрд кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников.

Китай продвигается в развитии возобновляемых источников энергии на фоне перехода к «низкоуглеродной экономике». Страна объявила, что будет стремиться к достижению максимальных объемов выброса углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.