Пекин, , 02:57 — REGNUM Крупнейшие порты Китая отчитались о росте оборота контейнеров в середине апреля, свидетельствуют данные промышленной ассоциации, сообщает агентство Синьхуа.

С 11 по 20 апреля оборот контейнеров в восьми ключевых портах Китая увеличился на 17,8% в годовом исчислении, сообщили в Ассоциации портов и гаваней Китая. В частности, объем контейнерных перевозок для внешней торговли вырос на 22,3% по сравнению с предыдущим годом за тот же период.

Темпы роста контейнерной пропускной способности в порту Нинбо Чжоушань в середине апреля превысили 30%, в то время как в портах Шанхая, Сямыни и Шэньчжэня превысили 20%, сообщила ассоциация.

Бум контейнерных перевозок во внешней торговле произошел на фоне быстрого расширения экспорта Китая, при этом его экспорт вырос на 38,7% в годовом исчислении в первом квартале этого года.