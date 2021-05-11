Пекин, , 02:54 — REGNUM Мебельный сектор Китая обеспечил устойчивый рост в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синьхуа.

По данным министерства, за этот период операционные доходы отрасли выросли на 39,9% в годовом исчислении до 163,71 млрд юаней (около $25,31 млрд). Совокупная прибыль за этот период достигла 6,73 млрд юаней, что на 72,6% больше, чем годом ранее, сообщило министерство.

В первом квартале было произведено в общей сложности 245,68 млн предметов мебели, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.