Киншаса, , 02:51 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли в результате нападения группы боевиков на поселок на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго). Об этом 10 мая сообщается на сайте миссии ООН по мирному урегулированию в стране.

Атака была совершена в районе города Бени членами группировки «Альянс демократических сил» (ADF). Среди погибших пять мирных жителей и военнослужащий ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта при нападении боевиков ADF на деревню Булонго в ДР Конго погибли не менее пятнадцати мирных жителей.

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