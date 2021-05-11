Ухань, Китай, , 02:51 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй наблюдался устойчивый рост внешней торговли в первом квартале 2021 года, сообщили в Главном таможенном управлении региона, передает агентство Синьхуа.

Общая стоимость импорта и экспорта провинции достигла 117,46 млрд юаней (около $18,1 млрд) в первом квартале, увеличившись на 88,1% в годовом исчислении, показали данные Уханьской таможни.

В столице провинции городе Ухань, когда-то сильнее всего пострадавшем от COVID-19, объем внешней торговли достиг 76,23 млрд юаней, что составляет 64,9% от общего объема торговли в провинции.

Объем торговли, осуществляемой частными предприятиями, составил 64,74 млрд юаней, что на 134,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 55,1% от общей стоимости импорта и экспорта провинции.

За этот период товарооборот провинции с основными торговыми партнерами, включая Европейский союз, Соединенные Штаты, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и Японию, достиг 17,26 млрд юаней, 16,11 млрд юаней, 15,11 млрд юаней и 11,06 млрд юаней, соответственно, увеличившись на 125,1%, 166,9%, 96,9% и 87,1% в годовом исчислении соответственно.

Рост импорта в основном был обеспечен за счет механических и электронных изделий, на долю которых пришлось 64,1% от общего объема внешней торговли.