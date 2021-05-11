Рамалла , , 03:04 — REGNUM Ещё несколько городов в секторе Газа были подвергнуты ракетному обстрелу самолётами Армии обороны Израиля. Об этом 11 мая сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По её данным, в городе Джебалия на севере сектора взорвалось не менее трёх израильских ракет. Ракетному обстрелу подвергаются также города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Отмечается, что удары наносятся в основном по административным зданиям.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что в результате израильских ударов по сектору Газа погибли не менее 20 жителей Палестины. В их числе — девять детей и одна женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров движения ХАМАС, держащего под контролем сектор Газа, Мухаммед Фаяд, погиб в результате авиаударов по территории сектора Газа Израилем.

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