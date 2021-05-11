Бухарест, , 02:42 — REGNUM Лидеры девяти восточноевропейских стран выступили с коллективным осуждением «агрессивных действий» России по итогам виртуального саммита в Бухаресте, сообщило 10 мая агентство Agence France-Presse.

«Агрессивные действия России и усиление её военного потенциала в непосредственной близости к НАТО, недавняя эскалация в Чёрном море, на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму, продолжают угрожать евроатлантической безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры «бухарестской девятки» раскритиковали Россию за ухудшение отношений с Чехией из-за взрывов на оружейных складах в Врбетице и выразили озабоченность в связи с «похожими действиями» в Болгарии, где в период с 2011 по 2020 годы четыре раза происходили инциденты на оружейных складах.

Заявление подписали лидеры Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чехии в 2021 году неожиданно нашли виновного во взрывах на оружейных складах в Врбетице семилетней давности: ими «оказались» российские граждане. По версии чешских обвинителей, ко взрывам причастны российские спецслужбы. Обвинения вызвали обрушение дипломатических отношений с Москвой.

Читайте также: В Госдуме ответили Чехии на требования компенсаций за взрывы

Читайте ранее в этом сюжете: Байден примет участие в онлайн-саммите «Бухарестской девятки»