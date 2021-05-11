Салехард, , 02:38 — REGNUM В Салехарде демонтирован «памятник муксуну», расположенный на улице Мира, 17а. В настоящее время решается вопрос о дальнейшем размещении скульптуры на объектах благоустройства, сообщает пресс-служба администрации столицы Ямала.

В 2021 году будет реконструирована площадь у здания «Сияние Севера» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядная организация приступила к демонтажу фонтана, светового оборудования и тротуара. Произведён демонтаж и скульптуры муксуна.

Отмечается, что благоустройство у «Сияния Севера» предполагает дополнительное озеленение территории, установку арт-объектов, лавочек, урн. В сквере будут обустроены удобные и безопасные пути для людей с ограниченными возможностями. Строительные работы будут завершены к началу сентября 2021 года.

Ранее жители Салехарда били тревогу об исчезновении скульптуры, которая в одночасье пропала в неизвестном направлении.