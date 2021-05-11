Пекин, , 02:34 — REGNUM По меньшей мере 324,3 млн уколов вакцинами от коронавирусной инфекции было сделано в Китае с начала массовой прививочной кампании в стране, 10 мая сообщается на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Информация приведена по состоянию на 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля муниципальное правительство китайской столицы Пекина объявило, что 14,3 млн жителей города сделали прививки от COVID-19. При этом 10,01 млн человек получили по две дозы препарата.

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