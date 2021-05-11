Париж, , 02:16 — REGNUM Распространение коронавируса во Франции может завершиться примерно через год, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 10 мая в интервью газете Le Parisien.

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По его словам, такой прогноз выдвигают ученые. Глава правительства отметил, что французская система здравоохранения страна постепенно выходит из кризиса, в котором оказалась из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кастекс подчеркнул, что в случае, если власти заметят ухудшение эпидемиологической обстановки в каком-либо регионе страны, то примут «особые меры». Премьер-министр также не исключил четвертого подъема заболеваемости COVID-19 в республике и призвал сохранять бдительность.

Он добавил, что Франция уже сделала заказ на вакцины от коронавирусной инфекции для проведения при необходимости повторной прививочной кампании осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая государственный секретарь по туризму Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что французское правительство планирует разделить страны мира на «красную», «оранжевую» и «зелёную» зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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