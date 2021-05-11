Лондон, , 02:16 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II 11 мая выступит в парламенте с тронной речью, традиционно представляя законодателям программу правительства в ходе церемонии открытия новой парламентской сессии.

Отмечается, что данная церемония является одним из самых ярких событий с участием королевы, традиционная пышность которой будет уменьшена в связи со смертью супруга королевы принца Филипа и коронавирусных ограничений. Несмотря на драматические обстоятельства, сложившийся к середине XIX века основной церемониал сохранится неизменным.

Тронная речь королевы, в котором правительство консерваторов предложит парламенту план своей работы, имеет большое значение для британской монархии, хотя фактически является традиционной формальностью. После её произнесения обе палаты законодательного органа в течение нескольких дней будут обсуждать основные положения предложенной программы. Итоговое голосование в нижней палате (общин) фактически является вотумом доверия (или недоверия) правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил руководителей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии обсудить вопросы политического устройства Соединённого Королевства.

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