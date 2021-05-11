Курган, , 02:12 — REGNUM В Кургане наблюдается запах гари и смог — это вызвано тем, что ветер принёс задымление от пожаров, бушующих в соседней Тюменской области. Превышения вредных веществ в воздухе, сообщает региональный оперативный штаб.

В Зауралье ситуация с пожарами тоже сложная, но контролируемая. Особенно напряжённая ситуация в Катайском и Шадринском районах, где за минувшие сутки зафиксировано пять лесных пожаров.

Кроме того, региональное управление МЧС России сообщает, что по прогнозам синоптиков в регионе с 11 по 16 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность из-за жаркой (+24…+34 градуса по Цельсию) и почти безветренной погоды.