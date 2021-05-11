Нью-Йорк, США, , 02:11 — REGNUM К атакам с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников американской разведки могут быть причастны спецслужбы России или Китая, но эти подозрения пока ничем не подтверждены. Об этом 10 мая пишет газета издание Politico со ссылкой на источники в спецслужбах США.

По предварительной информации, речь идёт о случаях, которые похожи инциденты в Соединённых Штатах.

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В 2020 году на одного из сотрудников американской разведки якобы была осуществлена «энергетическая атака» недалеко от Белого дома. Аналогичные воздействия якобы осуществлялись годом ранее на сотрудницу Белого дома, которая гуляла с собакой возле дома. Впрочем, источники не стали напрямую связывать два этих случая с похожими инцидентами за границей.

Politico пишет, что подозрения американских разведчиков связаны с «российским ГРУ», однако сейчас у них нет достаточной информации, поэтому американское разведсообщество пока не выступает с с официальными заявлениями по этому вопросу.

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