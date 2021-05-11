Рамалла , , 02:10 — REGNUM Два часа на вывод войск из района мечети Аль-Акса и квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме дало Израилю военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам». Об этом 11 мая сообщил представитель военного крыла ХАМАС Абу Обайда в своём телеграм-канале.

Обайда заявил, что в случае, если Израиль не прекратит осаду молящихся в мечети, то он дождётся ответа со стороны ХАМАС в течение двух часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что израильская полиция силой выдавила палестинцев из мечети Аль-Акса. Силовики Израиля применяли спецсредства, в ходе столкновений пострадали десятки человек.

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