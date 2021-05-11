Братислава, , 01:48 — REGNUM Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович договорился с Россией о начале вакцинации населения в своей стране против COVID-19. Об этом 10 мая написал на своей странице в Facebook.

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«После трех месяцев всевозможных препятствий в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» в Словакии», — отметил он.

По словам Матовича, решающим фактором в вопросе вакцинации стало получение отличных результатов испытаний российского препарата в лаборатории в Венгрии, признанной Европейским союзом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Словакия стала второй страной Евросоюза (после Венгрии), которая зарегистрировала «Спутник V» без одобрения европейского регулятора. Братислава договорилась с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины.

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