Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Применение вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для подростков от 12 до 15 лет одобрил медицинский регулятор США (FDA). Об этом 10 мая сообщает пресс-служба регулятора.

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В настоящее время выдано экстренное разрешение на вакцинацию в условиях пандемии. Вакцинация подростков может начаться уже в ближайшее время, но окончательное разрешение на применение вакцины будет дано медрегулятором позднее.

До настоящего времени вакцина была одобрена для граждан старше 16 лет. Как поясняет регулятор, выдача разрешения на вакцинацию подростков позволит защитить более молодое население и приблизить завершение пандемии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания BioNTech снизит цену на свою вакцину от COVID-19 для стран с низким уровнем дохода.

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