Иерусалим, , 01:48 — REGNUM Израильская полиция вечером 10 мая силой выдавила прихожан из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает палестинская газета Alquds.

«На площадях мечети Аль-Акса происходят ожесточённые столкновения между верующими и оккупационной полицией, которая сегодня вечером снова штурмовала мечеть», — приводит газета свидетельства очевидцев.

По данным издания, израильские силовики в ходе столкновений применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Имеются многочисленные раненые.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 395 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими полицейскими 10 мая в Иерусалиме.

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