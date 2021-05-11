Буэнос-Айрес, , 01:39 — REGNUM Первые случаи заражения южноафриканским и двумя индийскими штаммами коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в Аргентине, 10 мая сообщается на сайте аргентинского минздрава.

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Речь идет о вариантах коронавируса B.1.351, впервые обнаруженном в ЮАР, а также B.1.617.2 и B.1.617.1, изначально зафиксированных в Индии.

По информации ведомства, индийские штаммы SARS-CoV-2 были выявлены у двоих детей, которые прибыли в Аргентину из Парижа. Инфицирование южноафриканским типом коронавируса зафиксировали у жителя аргентинской провинции Рио-Негра, который недавно побывал в Испании. Всех троих пациентов отпарили в отель на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2021 года в Аргентине выявили первый в стране случай заражения британским штаммом коронавируса.

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