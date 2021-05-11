Москва, , 01:37 — REGNUM Запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года, сообщил 10 мая министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью РБК.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», — сказал глава Минприроды.

По его словам, некоторые месторождения высвобождаются уже сегодня, другие, напротив, ещё не получили полную нагрузку. Кроме того, сроки исчерпания ресурсов будут зависеть от геологоразведки, в том числе в труднодоступных местах.

«Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — объяснил министр.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщал, что завершившаяся инвентаризация подтвердила возможность добычи нефти в России в течение 58 лет, рентабельной добычи — 19 лет. В остальных случаях добычей нефти можно заниматься, если её стоимость увеличится минимум в два раза.

Читайте также: 33% мировых запасов нефти находится под санкциями США