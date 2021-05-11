Париж, , 01:35 — REGNUM Наказания за нападение на сотрудников полиции и жандармерии во Франции планируется значительно ужесточить. Об этом премьер-министр республики Жан Кастекс 10 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Насилие против сил внутренней безопасности теперь будет особым правонарушением с более строгим наказанием», — написал Кастекс после встречи в Матиньонском дворце с представителями полицейских профсоюзов, которые заявили обеспокоенность участившимися случаями нападения на сотрудников правоохранительных органов.

«Чтобы лучше защитить тех, кто нас защищает, сегодня вечером я взял на себя конкретные обязательства перед представителями нашей полиции», — добавил глава кабинета министров.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 5 мая, в ходе операции по задержанию наркоторговцев, погиб один полицейский.

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