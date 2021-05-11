Рамалла , , 01:14 — REGNUM Мирные соглашения, которые ранее были заключены с Израилем, должны расторгнуть арабские страны, заявил заместитель главы политбюро палестинского движения Салех аль-Арури 10 мая в интервью телеканалу «Аль-Маядин».

Представитель объединения также призвал их изменить свою позицию по отношению к еврейскому государству. По его мнению, столкновения, которые уже несколько дней происходят между палестинцами и полицией в Иерусалиме, говорят о том, что совместно Израилем якобы невозможно искать пути политического урегулирования.

Аль-Арури обвинил израильские власти в том, что они «захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер города». Представитель ХАМАС предупредил, что его движение «вступило в битву за мечеть Аль-Акса не на один день» и будет продолжать военные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в сектор Газа в результате авиаударов ВВС Израиля по территории сектора Газа погиб один из лидеров движения ХАМАС Мухаммед Фаяд.

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