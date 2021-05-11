Берлин, , 01:12 — REGNUM Реализация многомиллиардных военных проектов в Германии находится под угрозой срыва из-за неутвержденного финансирования, сообщило 10 мая издание Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ Минобороны ФРГ.

Речь, в частности, идёт о следующих этапах разработки истребителя по программе FCAS — проекта, стоимость которого оценивается в €100 млрд, танка, который Германия разрабатывает вместе с Францией, и проекта по разработке подводной лодки, в котором участвует Норвегия.

«Проблемы финансирования, в частности, возникают из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года», — цитирует Spiegel документ оборонного ведомства Германии.

Отмечается, что перечисленные проекты, а также ряд других необходимо представить в бюджетном комитете бундестага до конца июня. В этом случае случае решение по ним может быть принято до выборов 26 сентября 2021 года. В противном — следующие этапы реализации могут быть перенесены на неопределённый срок.

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