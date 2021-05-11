Рамалла , , 00:57 — REGNUM Один из лидеров движения ХАМАС, держащего под контролем сектор Газа, Мухаммед Фаяд, погиб в результате авиаударов по территории сектора Газа Израилем. Об этом 11 мая сообщает панарабская газета Asharq Al-Awsat.

Израиль нанёс удары по командиру боевой группировки ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Мухаммеду Фаяду в городе Бейт-Ханун в северной части сектора Газа.

Всего, по данным минздрава сектора Газа, при обстрелах израильской армией погиб 21 человек, среди них девять детей, ранения получили около 70 человек. На фоне происходящего в секторе Газа президент Палестины Махмуд Аббас издал указ об отмене празднеств в честь окончания священного для мусульман месяца рамадан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших при авиаударах Израиля по Палестине достигло 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при авиаударах Израиля по Палестине выросло до 20