Рамалла , , 00:44 — REGNUM По меньшей мере 395 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими полицейскими 10 мая в Иерусалиме, сообщается на сайте городского отделения Красного Полумесяца.

При этом 263 человека были госпитализированы. Из них семеро находятся в тяжелом состоянии. Столкновения в городе продолжаются уже несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что израильские власти должны принести извинения пострадавшим в ходе столкновений палестинцев и полиции в Иерусалиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров потребовал у властей Израиля извиниться за ситуацию с палестинцами