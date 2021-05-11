Нью-Йорк, США, , 00:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 мая снижением. Больше других потерял Nasdaq — 2,55%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 34,94 пункта (0,10%), до уровня 34 742,82 пункта. S&P 500 подешевел на 44,17 пункта (1,04%), опустившись до уровня 4188,43 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 350,38 пункта (2,55%), до уровня 13 401,86 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели до уровня $64,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 мая ростом. Dow Jones вновь обновляет максимум.

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