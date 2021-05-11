Варшава, , 00:35 — REGNUM Белоруссия не является ни суверенным, ни демократическим государством, в нём не реализованы интересы белорусского народа притесняется польское этническое меньшинство. Об этом 10 мая в Бухаресте на совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханисом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта страна двигалась в сторону демократии, чтобы стала действительно полностью суверенной и независимой, — заявил президент Польши, комментируя ситуацию в Белоруссии. — Мы бы хотели, чтобы устремления и чаяния белорусского народа, всех жителей и граждан Белоруссии были реализованы».

Дуда заявил также, что власти Белоруссии притесняют польское этническое меньшинство. Польский президент вступился за «белорусских граждан польской национальности», отметив:"К сожалению, лидеры польского меньшинства арестованы, и ситуация в этом отношении очень сложная».

По мнению польского президента, со стороны Белоруссии исходят нехорошие тенденции, поэтому «надо быть бдительными и, во-первых, наблюдать за ситуацией, а во-вторых — быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны, а также на международной арене, стать на защиту Белоруссии, чтобы сохранить её суверенитет»,

Дуда произнёс свою речь в рамках саммита «Бухарестской девятки», объединяющей входящие в военно-политический блок НАТО бывшие страны противостоявшей ей при СССР страны «Организации Варшавского договора» (ОВД) — Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, Румынию, Венгрию и постсоветские республики Прибалтики. В мероприятии удалённо участвуют президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек Североатлантического альянса и другие западные политики.