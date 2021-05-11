Москва, , 07:32 — REGNUM Посетители ВДНХ снова увидят знаменитый фотопортрет первого в мире космонавта Юрия Гагарина с белым голубем в руках. Об этом 11 мая сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Этот снимок был представлен на выставке в период с 1983 года до середины прошлого десятилетия. Затем его демонтировали. Сейчас он возвращается на свое историческое место — в подкупольную часть павильона «Космос». Портрет напечатан на круглом панно, диаметр которого составляет 10 метров.

«В 2018 году после реставрации павильона «Космос» в нем открылся центр «Космонавтика и авиация». Сейчас это крупнейший космический музей страны и одна из самых популярных выставочных площадок города. В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса», — сказала вице-мэр.

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