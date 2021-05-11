Петропавловск-Камчатский, , 00:28 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали на востоке полуострова Камчатка, 11 мая сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 70 км от села Мильково Мильковского района, а его очаг залегал на глубине 200 км. В управлении МЧС РФ по региону отметили, что в населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая землетрясение магнитудой 4,5 произошло у побережья острова Шикотан, который является самым крупным по площади в Малой гряде Курильских островов.

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