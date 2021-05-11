Ростов-на-Дону, , 00:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону на пересечении проспекта Будённовского и улицы Варфоломеева установлена мемориальная доска Михаилу Варфоломееву, защищавшему донскую столицы от немецких оккупантов и павшему в неравном бою с гитлеровскими захватчиками. Однако конструкция находится в удручающем состоянии и оставляет горькое послевкусие Дня Победы. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор общественной группы «Поток», член Общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Александр Сушков.

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«Ржавая неказистая конструкция на рассыпающемся основании, с повреждённой памятной доской и портретом героя, качества заброшенного сельского кладбища. Так отмечен герой Михаил Александрович Варфоломеев. Отвратительное состояние сооружения дискредитирует память о герое. Никакие многомиллиардные далёкие «Самбекские высоты» не воспитают патриотизм у молодёжи, которая проходит мимо примера пренебрежения к героям каждый день», — уверен общественник.

По словам Сушкова, ещё в конце 2020 года он обратился в администрацию Ростова-на-Дону по вопросу благоустройства мемориальной доски. Однако в ответе городских властей чётко указано, что «правообладателем мемориальной доски Варфоломееву М.А. является Ростовское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Таким образом, чиновники взяли самоотвод.

«В самый канун праздника [Дня Победы], «памятному» стенду нашли «достойное» применение — строители, ремонтирующие рядом дорогу, использовали его как стойку для крепления защитной сетки. Насмешкой читается на основании грязная надпись, спрятанная за ржавую стойку. Представляется правильным, чтобы администрация использовала имеющиеся у неё рычаги и сработала на результат. Памятный стенд не должен быть стендом забвения», — считает Александр Сушков.

Напомним, что в ноябре 1941 года в ожесточённых боях за Ростов-на-Дону вместе с воинами соединений и частей Южного фронта сражались и бойцы Ростовского стрелкового полка народного ополчения, которым командовал Михаил Варфоломеев. Погиб Варфоломеев в 1943 году в смертельной схватке с гитлеровскими захватчиками на Кубани.