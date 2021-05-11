Минск, , 00:25 — REGNUM МИД Белоруссии и министерство антимонопольного урегулирования и торговли рассмотрят обращение 403 белорусских граждан, потребовавших сделать публичным содержание и тексты «дорожных карт» интеграции Белоруссии и России. Об этом говорится в опубликованном ответе совмина Белоруссии на петицию недовольных длящимися третий год тайными переговорами Минска и Москвы.

По мнению подписантов петиции, является «недопустимым принятие столь судьбоносных решений без широкого диалога с обществом, поскольку граждане Белоруссии не информируются о содержании этих «дорожных карт», а так же не могут непосредственно влиять на возможные обсуждения аспектов их содержания».

«Глубоко озабоченные» граждане заявили: «Считаем недопустимым в условиях политического, судебного, экономического и социального кризиса подписание этих «дорожных карт», поскольку позиция Белоруссии очень слабая в переговорах с РФ, что может привести к утрате суверенитета РБ! Настоящие выводы основаны на жёсткой риторике госслужащих РФ, в том числе президента РФ — В.Путина, которые в разных форматах высказывались о необходимости создания военных баз на территории РБ и введения вооружённых сил РФ на нашу территорию. Так же колоссальное влияние оказывает вынужденная экономическая уязвимость политики РБ».

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко сорвал подписание пакетного соглашения об углублении экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Договор о создании этого государства был подписан в 1999 году и до сих пор не выполнен.

Также отметим, текст петиции был опубликован на платформе petitions.by. Контролирующие её националисты безосновательно отказали гражданам Белоруссии в сборе подписей в защиту шествия «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая.

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