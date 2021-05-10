Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 11 мая, 2021, 00:16 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске неизвестные выбросили в озеро Ханто сотни хлебобулочных изделий. Фотографии с плавающими батонами были опубликованы в группе «Происшествия Ноябрьск».

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«Издалека думала, что это камни. Присмотрелась, а это хлеб!», — пишет автор публикации.

Ноябряне теряются в догадках, кому это нужно — так поступать с хлебом, который можно пустить на переработку, к примеру, на сухари, или отправить на свинокомплекс.

«Кто-то не хотел выбрасывать просроченный хлеб в мусор, и решил покормить рыб и птиц», — предполагают участники группы.

Мотивы лиц, выбросивших десятки булок в озеро, до конца не разгаданы. Но большинство ноябрян считает, что лучше птиц и рыб накормить, чем поступать, как сотрудники известной торговой сети, которые выбрасывают просроченный хлеб в мусорные баки.