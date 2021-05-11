Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В Ростовскую область с 13 мая вернётся жаркая погода. О долгожданном потеплении на Дону сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Как следует из прогноза синоптиков, в Ростове-на-Дону потеплеет к середине рабочей недели. Уже 11 мая шквалистый ветер стихнет, а 12 мая столбики термометров начнут подниматься выше отметки +12 градусов. Осадки в Ростовской области прекратятся в ночь на 13 мая.

С 13 мая в дневные часы воздух начнёт прогреваться до +26 градусов и выше. Ночью ожидается не ниже +10…+15 градусов.

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