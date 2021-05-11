Ростов-на-Дону, , 00:03 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин, подводя итоги матча против «Урала» (0:1), назвал возможную причину поражения хозяевам поля.

«[Причина проигрыша] в том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм. [Замены] как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого», — сказал наставник.

Карпин согласился с тем, что у его подопечных была проблема с мотивацией. Однако соперники, несмотря на отсутствие стимула, «вышли выигрывать с первых минут».

Напомним, что матч 29-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Екатеринбурге. «Ростов» в гостях уступил «Уралу» с минимальным счётом.