Вашингтон, , 00:15 — REGNUM Корабли береговой охраны США 10 мая совершили несколько десятков предупредительных выстрелов в Ормузском проливе в связи с маневрами катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Соблюдая все надлежащие процедуры, корабль Malley береговой охраны США выполнил примерно 30 выстрелов из пулемета. После второго раунда предупредительных выстрелов, 13 боевых катеров ВМС КСИР не вышли на связь», — сказал Кирби и объяснил, что необходимость предупредительных выстрелов была вызвана «непрофессиональными маневрами» иранских катеров вблизи шести кораблей США.

Напомним, 27 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на регулярном брифинге для журналистов, что США призывали Иран остановить рост напряжённости на море для недопущения возможных просчётов в будущем.

По его словам, такая «небезопасная и непрофессиональная деятельность КСИР на море» не является чем-то новым и создаёт проблемы «в течение долгого времени».